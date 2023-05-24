МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Таможенное декларирование ввозимой на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) рыбы, которая была выловлена или произведена на континентальном шельфе, в особой экономической зоне или в открытом море, будет отменено, работа над этим активно ведется, изменения должны вступить в силу уже в 2024-2025 годах; такая инициатива обсуждается в рамках корректировок Таможенного кодекса ЕАЭС, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. СМИ: Иран готов вести свободную торговлю со странами ЕАЭС

"Наболевшая тема, особенно для дальневосточного региона. Будет упрощен ввоз на таможенную территорию союза (ЕАЭС — ред.) рыбы. Здесь мы говорим о том, что та произведенная рыба, рыбная продукция, которая выловлена или произведена на континентальном шельфе, в особой экономической зоне, в открытом море, чтобы такого рода продукция признавалась товаром союза и при ввозе на территорию Российской Федерации, на территорию союза не подлежала таможенному декларированию", — сказал он в рамках выступления на Евразийском экономическом форуме.

Он отметил, что о такой мере давно просили дальневосточные рыбаки. "В рамках тех изменений, которые сейчас предлагается принять, это будет реализовано", — добавил замминистра.

По его словам, эти изменения входят в первый блок поправок, направленных на совершенствование Таможенного кодекса ЕАЭС. Работа над ними ведется активно, однако, как отметил Сазанов, ее планируется завершить до конца года, чтобы "либо с конца 2024 года, либо с начала 2025 года эти изменения вступили в силу".

Сазанов в ходе форума также рассказал о ключевых направлениях совершенствования Таможенного кодекса ЕАЭС: работа по цифровизации; унификация и стандартизация таможенных процедур и контроля; развитие электронной торговли; унификация электронного документооборота между таможенными органами в рамках ЕАЭС и участниками ВЭД.

"Касательно изменений кодекса. Действительно, начиная с 2018 года, как кодекс начал применяться, уже сложилась правоприменительная практика, выявились пробелы в законодательстве, в нормативной работе, которые необходимо урегулировать. В рамках практики таможенных органов, и по обращениям бизнеса были идентифицированы такие правовые пробелы, над которыми мы сейчас и работаем. Работа масштабная, предлагается и обсуждается достаточно много изменений. Работа проводится на площадке Комиссии. Для себя внутри мы определили четыре таких основных направления совершенствования кодекса", — сказал замминистра.

Он также отметил, что сейчас ведется активная работа над первым блоком поправок, которую планируется завершить до конца года так, чтобы "либо с конца 2024 года, либо с начала 2025 года эти изменения вступили в силу". В его рамках предлагается осуществить несколько норм, среди которых, например, упрощение процедур по декларированию ввоза рыбы.

Сазанов также отметил и другие корректировки. Так, будет упрощено перемещение контейнеров. "В рамках тех изменений, которые предлагаются, не нужно будет осуществлять декларирование ввоза контейнеров, как транспортного оборудования. Это существенно упростит процедуру перевозки, увеличит оборачиваемость контейнеров и, в конечном итоге, по нашему мнению, послужит снижению транспортных расходов компаний", — отметил замминистра, добавив, что также будут попробованы решены также проблемы с "лжетранзитом" — полномочия по регулированию транзитных операций планируется передать с уровня национального законодательства на уровень "пятерки", на уровень ЕЭК.

Кроме того, изменения коснутся и использования навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров под процедурой таможенного транзита. Также планируется урегулировать важный для России вопрос морских каботажных перевозок, когда перевозки осуществляются между двумя точками ЕАЭС, но при этом пересекается таможенная граница. "В данном случае не нужно будет осуществлять таможенные операции, связанные с прибытием и убытием морских судов. Кроме этого, в рамках первого пакета будет решен вопрос с перевозками товаров между территорией союза и искусственными островами. Соответствующая регуляторика будет передана на национальный уровень", — сказал Сазанов.

Помимо этого, по словам замминистра, в Таможенном кодексе ЕАЭС планируется отдельная глава, посвященная регулированию электронной торговли. "Будет введен институт оператора электронной торговли, который теперь будет осуществлять декларирование и уплату таможенных платежей за физических лиц. Это существенное упрощение для электронной торговли и упрощение таможенного администрирования", — пояснил Сазанов.

РИА Новости выступает информационным партнером Евразийского экономического форума.