АСТАНА, 6 июн — ПРАЙМ. Урожай зерновых культур в Казахстане в текущем году ожидается на уровне среднегодовых значений, сбор пшеницы прогнозируется в объеме 16 миллионов тонн, заявил министр сельского хозяйства республики Ербол Карашукеев. Порт Баку в будущем построит терминал для зерна из Казахстана

"Чтобы сделать более-менее точный прогноз по урожаю необходимо дождаться всходов, однако все факторы позволяют прогнозировать урожай зерновых на уровне среднегодовых объемов. Если говорить о пшенице, то валовой сбор прогнозируем на уровне 16 миллионов тонн", — сказал он на заседании правительства во вторник.

Глава минсельхоза также добавил, что весенние посевные работы были выполнены аграриями в оптимальные сроки, работа по сохранению влаги в почве была проведена вовремя, а прогноз количества осадков на большей части республики в июне прогнозируется на уровне нормы.

В Казахстане по итогам 2022 года собран один из самых высоких урожаев зерна за последние 10 лет. Намолочено 22 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 35% больше, чем годом ранее. Валовой сбор пшеницы увеличился на 38,9% и составил 16,4 миллиона тонн.