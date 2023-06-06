Власти Запорожской области оценили последствия разрушения Каховской ГЭС
Врио губернатора Запорожской области: подрыв Каховской ГЭС ударит по сельскому хозяйству
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — ПРАЙМ. Разрушение Каховской ГЭС нанесет ущерб сельскому хозяйству Запорожской области, заявил врио губернатор региона Евгений Балицкий.
"Для сельского хозяйства, конечно, будет ущерб, потому что в каналах месяца полтора хватит воды, а в перспективе они окажутся без воды. Этот сезон мы еще пройдем, но на следующий год, я надеюсь, проблема будет решена, и мы сможем с уверенностью сказать, что наш сельскохозяйственный регион не окажется без водоснабжения", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не пострадала. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения.