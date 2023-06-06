СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — ПРАЙМ. Разрушение Каховской ГЭС нанесет ущерб сельскому хозяйству Запорожской области, заявил врио губернатор региона Евгений Балицкий. В районе Запорожской АЭС упал уровень воды

"Для сельского хозяйства, конечно, будет ущерб, потому что в каналах месяца полтора хватит воды, а в перспективе они окажутся без воды. Этот сезон мы еще пройдем, но на следующий год, я надеюсь, проблема будет решена, и мы сможем с уверенностью сказать, что наш сельскохозяйственный регион не окажется без водоснабжения", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не пострадала. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения.