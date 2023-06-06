СУХУМ, 6 июн — ПРАЙМ. Экспорт клубники из Абхазии в Россию за пять месяцев сократился вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2022 года из-за низкого урожая, сообщает во вторник пресс-служба абхазского государственного таможенного комитета. Пошлина на экспорт российской пшеницы снизится с 7 июня

"С начала года из Абхазии экспортировано 48,7 тонны клубники. А за аналогичный период 2022 года было вывезено 113,1 тонны клубники, в 2021 году – 352 тонны", — говорится в сообщении.

Причиной сокращения экспорта в этом году является низкая урожайность. "Весной были неблагоприятные погодные условия, производители не смогли вырастить клубнику в больших объемах. В основном их продукция будет реализована на местном рынке, так как экспортировать ее в небольших количествах невыгодно", – подчеркнули в таможенном комитете.