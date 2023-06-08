СОЧИ, 8 июн — ПРАЙМ. Преимущество стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) перед многими другими регионами мира заключается в способности обеспечить себя продовольствием, вопросам продовольственной безопасности уделяется огромное внимание, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Мишустин назвал главную цель России в ЕАЭС

Евразийский конгресс открылся на территории "Парка науки и искусств" в Сириусе 8 июня. В рамках делового мероприятия эксперты, политики стран СНГ и ЕАЭС и молодые предприниматели обсуждают вопросы экономического развития государств.

"Нам волноваться нечего. Не только сегодняшний стол, но и вообще вся статистика, все показатели говорят о том, что народы, населяющие Евразию, постсоветское пространство, будучи вместе, обеспечивают себя продовольствием, и потому в этом случае мы находимся в выгодной позиции по отношению ко многим-многим другим регионам мира", — сказал Оверчук в ходе делового завтрака с делегатами стран ЕАЭС в рамках конгресса.

"И в совете Евразийской экономической комиссии вопросам продовольственной безопасности мы, конечно же, уделяем огромное внимание, одно из основных, наверное", — добавил вице-премьер.

Он подчеркнул, что общее прошлое и общие ценности облегчают взаимодействие странам СНГ и ЕАЭС. "Все мы говорим на одном языке, наше поколение, которое родилось еще в той далекой большой стране, разделяет общие ценности, общее мировоззрение, это помогает нам находить консенсус… Нас объединяет вот это вот — какая-то нематериальная химия, которая позволяет нам это делать", — сказал Оверчук.