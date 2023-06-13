МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Объем кредитов, выданных на проведение сезонных полевых работ в России, к 7 июня превысил уровень прошлого года на эту дату на 1,6% и составил 448,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. Россельхозбанк спрогнозировал рост турпотока на сельские территории страны

"По состоянию на 7 июня общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 448,4 миллиарда рублей. Это на 1,6% выше уровня аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.

В частности, Россельхозбанк выдал кредитов на сумму 304 миллиарда рублей, Сбербанк — на 144,4 миллиарда.

Объем кредитных ресурсов, предоставленных предприятиям и организациям АПК на проведение сезонных полевых работ за аналогичный период прошлого года, составил 441,4 миллиарда рублей, в том числе 297,8 миллиарда рублей от Россельхозбанка и 143,6 миллиарда — от Сбербанка.