МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит национальный доклад об итогах реализации в 2022 году госпрограммы развития сельского хозяйства, сообщает пресс-служба кабмина. Правительство выделит регионам средства для поддержки зернового хозяйства

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: О национальном докладе "О ходе и результатах реализации в 2022 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", — говорится в сообщении.

Кроме того, кабмин обсудит субсидии Тимирязевской академии на развитие федерального центра компетенций в целях создания условий для инновационной подготовки высококвалифицированных кадров в АПК. Предполагается, что средства для этого будут направлены Минсельхозу в этом году в рамках зарезервированных бюджетных ассигнований.

Также на заседании обсудят выделение средств из своего резервного фонда для софинансирования расходов Крыма и Севастополя на господдержку туристской индустрии.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы. О выделении Минэкономразвития России в 2023 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам Республики Крым и города Севастополя в целях софинансирования расходных обязательств Республики Крым и города Севастополя, возникающих при государственной поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей туристской индустрии", — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин на совещании по развитию Крыма и Севастополя в марте призвал Минфин и Минэкономразвития поддержать туристическую отрасль этих регионов. Он также отметил, что финансирование программы развития Крыма и Севастополя является приоритетом.

Поддержка предпринимателям оказывается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.