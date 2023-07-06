МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Россельхозбанк оценивает потенциал инвестиций для достижения целевых значений импортозамещения в селекции семян на уровне 45 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Анна Осетрова. Белоруссия согласовала с Россией импортозамещающие проекты

"Рынок селекционных семян оценивается от 150 до 200 миллиардов рублей в год. Планируется заместить до 60% импорта, что потребует около 45 миллиардов рублей инвестиций", — сообщила Осетрова. Сейчас в стадии реализации 24 проекта совокупным объемом 20 миллиардов рублей, РСХБ поддерживает порядка половины из этих проектов, уточнила Осетрова.

РФ благодаря работе отечественного АПК достигла самообеспеченности по основным направлениям; теперь в фокусе внимания — окончательное закрепление продовольственного суверенитета за счёт импортозамещения в селекции и генетике, отметила она.

Уже есть хорошие результаты по ряду растительных культур — например, в озимой пшенице доля отечественного семенного материала 93%, в рисе — 92%, добавила эксперт, отметив высокий потенциал развития российских производств и по другим направлениям.

Правительство России утвердило в конце декабря перечень самообеспеченности семенами по 11 культурам. "В фокусе внимания — подсолнечник, картофель и сахарная свёкла. Доля импорта по ним превышает 70% и по итогам 2030 года должна быть снижена до 25%, 50% и 50% соответственно", — напоминает Осетрова. По ее мнению, привлекательности отрасли будет способствовать господдержка: уровень возмещения капитальных затрат на строительство селекционно-семеноводческих центров увеличен до 50%.