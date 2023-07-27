МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Субъекты РФ к 20 июля довели до сельхозпроизводителей 101,7 миллиарда рублей, что составляет 66,9% средств, предусмотренных федеральным бюджетом на господдержку агропромышленного комплекса, следует из сообщения Минсельхоза России. Минсельхоз назвал последствия повышения пошлины на вина

"По данным оперативного мониторинга Минсельхоза России, в настоящее время темпы доведения господдержки до получателей превышают прошлогодние. По состоянию на 20 июля в субъекты Российской Федерации перечислено 152,2 миллиарда рублей. Из указанных средств регионы довели до получателей 101,7 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Лидерами среди субъектов РФ по этому показателю являются Магаданская область (99,1%), Севастополь (98,3%), Чукотский автономный округ (95,2%), Ненецкий автономный округ (93,3%), Кировская область (91,5%), Костромская область (90,2%), Республика Алтай (88,9%), Красноярский край (88,1%), Республика Марий Эл (86,7%), Ставропольский край (85,3%).

Уточняется, что доведение государственной поддержки до получателей находится на постоянном контроле Минсельхоза России.