ЕРЕВАН, 2 авг — ПРАЙМ. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились о внедрении инструментов и инфраструктуры электронной торговли сельскохозяйственной продукцией, сообщил во вторник секретариат блока по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). ЕАЭС хочет заключить больше соглашений о зоне свободной торговли

"Главы правительств государств ЕАЭС завершили подписание соглашения о правилах выпуска (выдачи), обращения и погашения в рамках Союза складских свидетельств на сельскохозяйственную продукцию. Документ направлен на формирование практики обращения в ЕАЭС складских свидетельств — бездокументарных неэмиссионных ценных бумаг, удостоверяющих право их держателей на получение у склада сельхозпродукции в количестве и качестве, определенных при выпуске (выдаче) этой бумаги, и предоставляющих право требования исполнения обязательств, обеспеченных залогом", — отмечается в пресс-релизе.

В секретариате отметили, что соглашение установит единые подходы к обращению и погашению складских свидетельств, требования к типовому публичному договору хранения, предоставлению складу права выпуска (выдачи) складских свидетельств. В документе также определены направления обеспечения государственного контроля в этой сфере, а также обязательные сведения, которые должны содержаться в складском свидетельстве.

Советом ЕЭК будут определены требования к обеспечению исполнения обязательств по складским свидетельствам в странах Союза. Этот комплекс интеграционного регулирования позволит обеспечить взаимное признание складских свидетельств государствами ЕАЭС, говорится в сообщении. Сегодня система обращения складских свидетельств (электронных зерновых расписок) законодательно выстроена и успешно функционирует только в Казахстане. Законодательные основы созданы в РФ и Киргизии, уточнили в секретариате. Взаимная торговля в ЕАЭС за 2022 год выросла более чем на 14 процентов

"Устойчивое обращение таких ценных бумаг послужит дополнительным импульсом для развития всей инфраструктуры электронной торговли и сопутствующих сервисов в ЕАЭС, предоставит возможность сельхозтоваропроизводителям реализовывать товар в период наступления благоприятной конъюнктуры рынка как в рамках ЕАЭС, так и на экспорт в третьи страны, а также откроет возможность привлечения заемных средств под залог складских свидетельств", — отметил министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян. По его словам, это, в свою очередь, окажет мультипликативный эффект на развитие общего аграрного рынка Союза и может выступить одной из форм поддержки роста эффективности сельского хозяйства в странах ЕАЭС.

Соглашение вступит в силу после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур, но не ранее 1 июня 2026. Такой отлагательный срок вступления в силу предусмотрен, чтобы у сторон было достаточно времени для принятия необходимых национальных правовых актов и наработки практики обращения складских свидетельств.