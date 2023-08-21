МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ скорректировало правила предоставления субсидий на приобретение оборудования для агропромышленного комплекса (АПК), а также внесло изменения для реструктуризации платежей по лизинговым платежам, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Мишустин призвал молодежь идти работать на отечественные промпредприятия

"Чтобы упростить приобретение необходимой сельхозтехники и оборудования, корректируем правила предоставления субсидий из федерального бюджета на эти цели. Подписано постановление, которое дает аграриям возможность активнее участвовать в программах "Росагролизинга". В первую очередь, для перерабатывающих предприятий, не имеющих ранее таких преимуществ", — сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Он объяснил, что расширяется и номенклатура техники, которую теперь можно будет покупать на льготных условиях.

"Это не только тракторы либо комбайны, но и другой автотранспорт, включая прицепы и железнодорожные вагоны", — пояснил Мишустин.

Он добавил, что те сельхозпроизводители, которые уже заключили договор льготного лизинга, смогут "реструктуризировать свои платежи". По словам главы правительства, такой подход поможет "снизить финансовую нагрузку на хозяйство".

В "Росагролизинге" пояснили, что с подписанием постановления кабмина льготный лизинг станет доступнее для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, поскольку именно на них расширен перечень лизингополучателей. Дополнен и список предметов лизинга — туда добавлены автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы к ним, грузовые вагоны, вагоны-цистерны, вагоны-хопперы и вагоны-рефрижераторы.

"Реализация указанных изменений будет способствовать бесперебойному обеспечению населения страны продуктами питания, поддержанию непрерывности производства сельхозпродукции и развитию инфраструктуры агропромышленного комплекса в целом", — подчеркнули в компании.