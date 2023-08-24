ЦАХКАДЗОР (Армения), 24 авг — ПРАЙМ. Страны ЕАЭС остаются надежными поставщиками сельхозтоваров на внешние и внутренние рынки, а на фоне трудностей с поставками зерна на глобальные рынки необходимо создать единое пространство обеспеченности товарами и ресурсами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Страны БРИКС намерены укреплять сотрудничество в сельском хозяйстве

Глава российского кабмина принимает участие в заседании Евразийского межправсовета в Армении.

"Уже сейчас необходимо заложить прочный фундамент для будущих совместных действий. Евразийский экономический союз должен стать самодостаточным макрорегионом. И в то же время – привлекательным и открытым для других партнеров", — сказал Мишустин.

По его словам, в приоритете — продолжение формирования общих рынков товаров и услуг, финансов и инвестиций, рабочей силы для улучшения качества жизни, повышения благосостояния граждан и предпринимательской активности.

"Нужно создать единое пространство гарантированной обеспеченности ключевыми товарами и ресурсами. В первую очередь, речь идет о продовольственной и энергетической безопасности. Эта тема приобретает все большее значение на фоне сложностей с поставками зерна на глобальный рынок, которые мы наблюдаем", — сказал он.

Мишустин отметил, что ЕАЭС занимает третье место в мире по производству пшеницы, картофеля, животноводческой продукции.

"Страны "пятерки" будут и дальше выступать надежными поставщиками сельхозтоваров на внутренний и внешний рынки. Также мы полностью обеспечиваем себя газом, нефтью, нефтепродуктами и электроэнергией. И важно совместно развивать геологоразведку и инфраструктуру, необходимую для стабильного, бесперебойного снабжения людей и бизнеса этими ресурсами", — добавил он.