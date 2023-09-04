АНКАРА, 4 сен — ПРАЙМ. Переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в понедельник в Сочи станут критически важными для зерновой сделки в плане рисков роста цен на зерно на мировых рынках, сообщил РИА Новости источник в турецкой техделегации, участвующей в переговорах по этой сделке. Турецкие СМИ рассказали о предстоящих переговорах Эрдогана и Путина в Сочи

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры в Сочи 4 сентября в середине дня, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это критически важные переговоры двух лидеров (Турции и России). В плане нашей инициативы (черноморской зерновой), как я уже говорил, будет определена ясность по дальнейшим шагам. Как вы знаете, есть риски роста цен на зерно на мировых рынках, поэтому очень важны будут все детали, все заявления, все договоренности. Надеемся на положительный исход", — сообщил собеседник агентства.

ПЕРЕПОДКЛЮЧЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗБАНКА К SWIFT

Анкара вела переговоры с Западом по переподключению Россельхозбанка (РСХБ) к SWIFT, объясняла, что в случае получения надежных гарантий можно надеяться на возобновление черноморской зерновой инициативы, российская сторона также подчеркнула, что ей нужны четкие и надежные гарантии, сообщил источник.

Новый пакет предложений ООН по зерновой сделке подразумевает переподключение Россельхозбанка к SWIFT и разморозку активов российских компаний, сообщило ранее государственное турецкое агентство Анадолу.

"Да, обсуждения велись. Причем с участием и администрации (турецкого лидера). Получение гарантий от западных партнеров, причем надежных гарантий, позволило бы нам надеяться на то, что наши усилия по возобновлению черноморской зерновой инициативы будут продуктивными. Мы объясняли нашу позицию западным партнерам. В переговорах с нашими российскими коллегами мы увидели, что наши подходы совпадают. Российская сторона также подчеркнула, что нужны четкие и надежные гарантии", — сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о переговорах Анкары с ЕС по переподключению Россельхозбанка к SWIFT.

АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕБЕЗОПАСНЫ

Альтернативные зерновому коридору маршруты без участия Россия рискованные и более затратные, такое понимание чувствуется в контактах Анкары с западными партнерами в переговорном процессе по возобновлению черноморской зерновой инициативы, сообщил источник.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Киеве заявил, что альтернативные зерновой сделке маршруты сопряжены с рисками, а решение "уравнения без России" имеет последствия.

"Такое понимание есть, особенно в условиях, когда звучат различные заявления о том, что суда, следующие из Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Какие можно давать гарантии безопасности? Это цепной процесс, будут ли страховать суда компании при таких обстоятельствах? Процесс будет более затратным. Во всяком случае, такое понимание есть", — прокомментировал собеседник агентства детали обсуждений по альтернативным маршрутам без участия России.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЗЕРНОВОЙ СДЕЛКИ

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш направил главе российского МИД Сергею Лаврову письмо с предложением о возобновлении зерновой сделки. В нем, как предполагается, "подводится итог предыдущим идеям ООН, которые не сработали". ООН, как сообщал официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, не получила официального ответа от российской стороны на письмо Гутерреша, в котором тот выдвинул предложения по возобновлению черноморской инициативы.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия сразу вернется к зерновой сделке, как только все пункты меморандума РФ-ООН будут выполнены, в новых же предложениях Гутерреша были обещания, но не гарантии этого. Лавров сообщал также, что генсек ООН рассказал о своих новых инициативах на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге в конце августа.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.