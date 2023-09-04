АНКАРА, 4 сен — ПРАЙМ. Внимание мира приковано к переговорам президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Сочи, "возродились надежды" на соглашение о зерновом коридоре, пишет турецкая газета Sabah. Оценена роль переговоров Эрдогана и Путина для зерновой сделки

Путин и Эрдоган в понедельник в Сочи впервые почти за год встретятся лично и обсудят ситуацию вокруг черноморской зерновой сделки, а также ряд других вопросов. Как ранее рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, переговоры пройдут в середине дня.

"В ходе переговоров Эрдогана с российским коллегой будут рассмотрены все аспекты двусторонних отношений между Турцией и Россией, а также состоится обмен мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам. Внимание мира приковано к этой встрече. Возродились надежды на соглашение о зерновом коридоре, — сообщает издание.

Основные ожидания от переговоров лидеров Турции и России связаны с решением вопроса о судьбе зерновой сделки, участие в которой Россия прекратила 17 июля текущего года, или поиск её альтернативы.

Ранее в Анкаре неоднократно выражали надежду на возвращение российской стороны к сделке, однако в Москве заявляли, что готовы возобновить ее реализацию только после выполнения Западом договоренностей, касающихся экспорта продовольствия и удобрений из России. Основной задачей сделки провозглашалась поставка зерна в беднейшие страны мира, чтобы не допустить там продовольственного кризиса.

В преддверие встречи президентов России и Турции в Москве 30 августа состоялись переговоры министров иностранных дел двух стран Сергея Лаврова и Хакана Фидана, на которых обсуждалась еще одна российская инициатива, предполагающая поставки в Турцию при финансовом участии Катара до 1 миллиона тонн зерна по льготной цене. В дальнейшем это зерно планируется перерабатывать на турецких предприятиях и отправлять в наиболее нуждающиеся страны мира. По итогам встречи Фидан заявил, что обсудил с Лавровым технические детали вокруг транзита зерна и они будут представлены на рассмотрение главам государств.