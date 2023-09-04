АНКАРА, 4 сен — ПРАЙМ. Новые предложения ООН по зерновой сделке подразумевают решение проблем со страхованием грузов российских судов, перевозящих сельскохозяйственную продукцию, передал в понедельник утром телеканал A Haber. Турецкие СМИ рассказали о предстоящих переговорах Эрдогана и Путина в Сочи

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш направил главе российского МИД Сергею Лаврову письмо с предложением о возобновлении зерновой сделки. В нем, как предполагается, "подводится итог предыдущим идеям ООН, которые не сработали". ООН, как сообщал официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, не получила официального ответа от российской стороны на письмо Гутерреша, в котором тот выдвинул предложения по возобновлению черноморской инициативы. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия сразу вернется к зерновой сделке, как только все пункты меморандума РФ-ООН будут выполнены, в новых же предложениях Гутерреша были обещания, но не гарантии этого. Лавров сообщал также, что генсек ООН рассказал о своих новых инициативах на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге в конце августа.

"В пакет предложений включены такие пункты, как вмешательство ООН в преодоление проблем со страхованием и принятие мер по решению проблем, с которыми сталкиваются российские суда, перевозящие зерновые продукты", — передал телеканал.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.