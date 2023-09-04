2023-09-04T13:42:00+03:00
2023-09-04T13:51:04+03:00
2023-09-04T13:42:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Agriculture/20230904/841648679.html
Россия открыта к переговорам по зерновой сделке, заявил Путин
Сельское хозяйство
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Россия готова к переговорам по зерновой сделке, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. "Знаю, что намерены поднять... ПРАЙМ, 04.09.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, зерновая сделка
https://cdnn.1prime.ru/images/84164/66/841646697.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84164/66/841646697.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84164/66/841646696.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84164/66/841646696.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84164/66/841646684.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84164/66/841646684.jpg
https://1prime.ru/Agriculture/20230904/841643268.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Россия готова к переговорам по зерновой сделке, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.
"Знаю, что намерены поднять вопросы по зерновой сделке. Мы открыты для переговоров по этому вопросу", — сказал глава государства.
Как подчеркнул Эрдоган, переговоры по "черноморской инициативе" станут значимыми для всего мира.
Зерновая сделка, подписанная Россией, Турцией, ООН и Украиной в 2022 году, предполагала вывоз на мировые рынки российского и украинского продовольствия. Москва не раз заявляла, что часть договоренностей, связанных с российским экспортом, не выполняется. В июле 2023 года Россия уведомила о прекращении действия зерновой сделки.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва вернется к "черноморской инициативе", когда все пункты меморандума Россия — ООН, содержащие часть сделки, касающуюся российского экспорта, будут выполнены.