МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Россия готова к переговорам по зерновой сделке, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. СМИ узнало о новых предложениях ООН по зерновой сделке

"Знаю, что намерены поднять вопросы по зерновой сделке. Мы открыты для переговоров по этому вопросу", — сказал глава государства.

Как подчеркнул Эрдоган, переговоры по "черноморской инициативе" станут значимыми для всего мира.

Зерновая сделка, подписанная Россией, Турцией, ООН и Украиной в 2022 году, предполагала вывоз на мировые рынки российского и украинского продовольствия. Москва не раз заявляла, что часть договоренностей, связанных с российским экспортом, не выполняется. В июле 2023 года Россия уведомила о прекращении действия зерновой сделки.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва вернется к "черноморской инициативе", когда все пункты меморандума Россия — ООН, содержащие часть сделки, касающуюся российского экспорта, будут выполнены.