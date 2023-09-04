МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Египет приобрел около полумиллиона тонн российской пшеницы в частном порядке, отойдя от обычного тендерного процесса, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на трейдеров. Министр энергетики Израиля сообщил, что увеличит экспорт газа в Египет

"…государственный закупщик зерна Египта приобрел около полумиллиона тонн российской пшеницы в ходе частной сделки, сумев договориться о более низких ценах, чем те, которые предлагались на более традиционных тендерах", — пишет агентство.

Правительство Египта традиционно покупает пшеницу только на тендерах. Однако в апреле агентство Блумберг сообщило о планах разрешить закупку пшеницы через прямые предложения министерству снабжения. В июле Блумберг сообщил, что Египетское агентство по закупкам продовольствия (GASC) ведет частные переговоры с трейдерами о покупке пшеницы.

Рейтер уточняет, что GASC закупило в пятницу около 480 тысяч метрических тонн российской пшеницы у торговой компании Solaris по цене около 270 долларов за тонну (условия поставки — CFR). В пятницу GASC также приобрела в частном порядке одну партию болгарской пшеницы по цене 270 долларов за тонну (также по условиям CFR). При этом позже, также ссылаясь на трейдеров, Рейтер сообщило, что GASC проведет в понедельник частные переговоры с поставщиками для закупки пшеницы без объявления тендера.

Агентство отмечает, что на тендере, состоявшемся на прошлой неделе, цены на российскую пшеницу с поставкой на условиях CFR варьировались в пределах 286,25-291 доллара за тонну.

В середине июля советник министра снабжения Египта по вопросам поставок товаров Номани Наср Номани подтвердил, что Египет стремится увеличить запасы пшеницы за счет диверсификации источников импорта в дополнение к местному производству. Первый помощник министра снабжения Египта и глава Египетской товарной биржи Ибрагим Ашмави пояснил ранее РИА Новости, что Египет входит в число крупнейших импортеров пшеницы, и доля российской пшеницы в ее импорте оценивается в 80%.