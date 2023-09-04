МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Россельхознадзор с 6 сентября приостанавливает ввоз семян из нескольких мест отгрузки Нидерландов, Израиля и Эстонии, сообщает ведомство. Россельхознадзор запретил ввоз в Россию семян капусты из Нидерландов

"Россельхознадзор в связи с выявлением карантинных для России и ЕАЭС организмов (повилика полевая (Cuscuta spp.) и паслен трехцветковый (Solanum triflorum)) в импортном семенном материале с 6 сентября приостанавливает ввоз в РФ семян из нескольких мест отгрузки Нидерландов, Израиля и Эстонии: Barenbrug Holland B.V. (Stationsstraat 40 6515 AB Nijmegen, Netherlands), Hazera Seeds LTD (Brurim M.P. Shikmim 7983700, Israel), ABC Finance OU (STR, Kooli 8-46, 43401, Aseri Village, laane-Virumaa, Estonia", — говорится в сообщении.

Опасные вредители были выявлены при проведении карантинного фитосанитарного контроля семенного материала люцерны, томата и полевицы. Ограничения введены на основании Международной конвенции по карантину и защите растений и закона "О карантине растений".

Трехцветковый паслен засоряет овощные культуры, люцерну, огороды, луга, необрабатываемые земли, реже в посевах зерновых культур, а также выносит из почвы большое количество азота и микроэлементов. Растения паслена ядовиты, так как содержат гликоалкалоиды. Ведомство указывает, что потенциальный экономический ущерб при консервативном сценарии (5% зараженных посевных площадей) составляет 17 миллионов рублей.

В свою очередь, повилика поражает сахарную свеклу, картофель, люцерну, клевер, овощи, лен, бахчевые, виноградник, малину, вику, чечевицу, овес, ячмень, тимофеевку, садово-декоративные растения, дикорастущие древесные растения. Вредоносность повилик чрезвычайно высока: это облигатные паразиты, полностью живущие за счет питательных веществ растения-хозяина. Потенциальный экономический ущерб, в том числе от потери урожая, проведения мероприятий по локализации и ликвидации очагов повилик, составляет более 115 миллиардов рублей.