МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Российские производители гречки снизили цену на нее с начала года на 12,3%, рисовой крупы — на 4%, сообщил Минсельхоз. Россельхознадзор остановит ввоз семян из ряда стран с 6 сентября

По последним данным Росстата, гречневая крупа в рознице на неделе с 22 по 28 августа подешевела на 0,27% против роста на 0,28% с 15 по 21 августа; с начала года — подешевела на 19,03%. А вот рис стал дороже на 0,62%, неделей ранее — на 0,23%, а с начала года по 28 августа прибавил в цене 2,94%.

"На 30 августа средняя цена производителей на гречневую крупу сократилась с начала года на 12,3%, а на рисовую – на 4%", — говорится в сообщении Минсельхоза.

Снижению отпускных цен на основные виды круп способствует рост объемов производства, пояснили в министерстве, отметив положительную динамику производства круп в текущем году. "За январь-июль 2023 года общий показатель превысил 1 миллион тонн; в том числе выпуск гречневой крупы увеличился на 6,8%, овсяной – на 19,9%, кукурузной – на 4,3%. Действующие мощности переработки позволяют полностью обеспечивать внутренний рынок данной продукцией", — говорится в сообщении.

С начала уборки основных крупяных культур уже собрано 50,6 тысячи тонн гречихи, почти в 2 раза выше показателя прошлого года; по прогнозу Минсельхоза, валовый сбор превысит уровень 2022 года. Также ожидается рост урожая риса.

Посевные под гречихой в текущем году были увеличены на 14,3%, до 1,3 миллиона гектаров. Ее выращивание ведется в 49 субъектах, к регионам-лидерам, на которые приходится порядка 75% валового сбора, относятся Алтайский край, Башкирия, Курская, Воронежская и Орловская области. Посевы под рисом выросли на 7,4%, до 189,6 тысячи гектаров; его выращивание ведется в девяти субъектах РФ, а к регионам-лидерам относятся Краснодарский край и Дагестан.