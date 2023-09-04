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Глава МИД Германии назвала украинское зерно "кокаиновым"
Сельское хозяйство
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Глава МИД Германии Анналена Бербок вновь оговорилась, назвав украинское зерно "кокаиновым". Немецкий министр в понедельник выступила на совместной пресс-конференции с главой МИД... ПРАЙМ, 04.09.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, украина, зерно, анналена бербок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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БЕРЛИН, 4 сен — ПРАЙМ. Глава МИД Германии Анналена Бербок вновь оговорилась, назвав украинское зерно "кокаиновым".
Немецкий министр в понедельник выступила на совместной пресс-конференции с главой МИД Румынии Луминицей Одобеску.
"Я благодарю Румынию за то, что вы расширяете свою инфраструктуру для европейских коридоров солидарности, дабы до конца года удвоить пропускные экспортные возможности для кокаинового зерна до 4 миллионов тонн ежемесячно", — сказала Бербок.
Министр иностранных дел Германии ранее называла Восточную Украину "Восточной Кокаиной", а путь ЮАР к свободе — "беконом надежды".