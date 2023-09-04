БЕРЛИН, 4 сен — ПРАЙМ. Глава МИД Германии Анналена Бербок вновь оговорилась, назвав украинское зерно "кокаиновым". Зерновая сделка позволила Украине перевозить наркотоки, заявил Херш

Немецкий министр в понедельник выступила на совместной пресс-конференции с главой МИД Румынии Луминицей Одобеску.

"Я благодарю Румынию за то, что вы расширяете свою инфраструктуру для европейских коридоров солидарности, дабы до конца года удвоить пропускные экспортные возможности для кокаинового зерна до 4 миллионов тонн ежемесячно", — сказала Бербок.

Министр иностранных дел Германии ранее называла Восточную Украину "Восточной Кокаиной", а путь ЮАР к свободе — "беконом надежды".