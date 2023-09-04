МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что обсудил с болгарским коллегой Николаем Денковым киевскую "формулу мира" в части продовольственной безопасности, призвал оказать содействие в расширении "путей солидарности" в рамках инициативы, объявленной Евросоюзом для вывоза за рубеж украинской агропродукции. В Болгарии началась передача порта "Росенец" от "Лукойла" под госконтроль

"Первый разговор с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым… Благодарны за оказание военной помощи и готовность приобщиться к практической реализации пунктов формулы мира (Владимира Зеленского — ред.), в частности по продовольственной безопасности. Будем благодарны болгарской стороне за содействие на уровне Евросоюза в расширении европейских коридоров солидарности и снятии каких-либо ограничений на экспорт зерна", — написал Шмыгаль в своем телеграм-канале.

Он отметил, что стороны обсудили вопрос экспорта украинской аграрной продукции, черноморский зерновой коридор. Украинская сторона предложил наладить постоянный межправительственный диалог, а также активизировать работу совместных комиссий, подытожил Шмыгаль.

Европейская комиссия ранее сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами, в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая по 5 июня 2023 года, позже запрет был продлен до 15 сентября. Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года. Министерство иностранных дел Украины заявило, что украинские власти категорически не согласны с такими планами, Киев призвал руководство ЕС найти "сбалансированное решение".