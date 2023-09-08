МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Компании агропромышленного комплекса пока представлены на фондовом рынке РФ в небольшом количестве, в их числе, например, виноделы и производители сыра, но перспективы обещают расширение этого списка в ближайшие пять лет — например, за счет винодельческих компаний, говорится в аналитических материалах Россельхозбанка (есть у РИА Новости). Источник рассказал о ходе переговоров по переподключению РСХБ к SWIFT

Винодельческая отрасль на фондовом рынке представлена только двумя российскими компаниями – Novabev Group (бывшая "Белуга Групп") и "Абрау-Дюрсо"; не так давно на рынок облигаций вышла "Истринская сыроварня" — игрок другого сегмента и менее крупный.

В банке обращают внимание, что российское виноделие находится сейчас в фазе активного роста — растет число виноделен, работают меры господдержки производства и переработки винограда, а запрет импорта виноматериала и отказ части иностранных поставщиков продавать свою продукцию в РФ обеспечил условия для масштабирования отечественного виноградарства: например, уже существенно расширился спрос на российское вино со стороны ритейла и HORECA.

"Благодаря высокому спросу на отечественную винную продукцию отрасль демонстрирует привлекательную для инвестиций рентабельность: так, в среднем доходность отрасли по EBITDA составляет от 20 до 30% ("Золотая балка" — 22%, "Абрау-Дюрсо" — 30%). К примеру, в масложировой отрасли, производстве мясных или молочных продуктов рентабельность лидеров отрасли находится на уровне 7-8%", — подсчитали эксперты.

ДИВИДЕНДНЫЕ АРИСТОКРАТЫ

Акции Novabev Group (бывшая "Белуга Групп") представлены на бирже с 2007 года (до 2017 года — ПАО "Синергия"); в РСХБ отмечают, что до 2021 года бумаги пользовались небольшой популярностью у инвесторов. Ситуация изменилась в июне 2021 года, когда группа в ходе SPO привлекла 5,6 миллиарда рублей, а доля акций в свободном обращении превысила 20%; позже спрос поддержало включение в индекс широкого рынка Мосбиржи. По оценка экспертов, с начала 2023 года акции компании выросли почти на 104%, практически в два раза превысив доходность индекса Мосбиржи полной доходности (53,14%).

Они также отмечают сильные финансовые показатели за первое полугодие: рост выручки на 14%, до 47,9 миллиарда рублей, чистой прибыли — на 36%, а также комфортные уровни чистый долг/EBITDA (1,8x) при значительных инвестициях в развитие сети. В свою очередь дивиденды по итогам первого полугодия — 320 рублей на акцию — предполагают дивидендную доходность на уровне 5,7%. "С точки зрения инвестиционной привлекательности компанию можно отнести к "акциям стоимости" и в какой-то степени к "дивидендным аристократам", — замечают эксперты.

ДОЖДАТЬСЯ КОРРЕКЦИИ

Другой представитель сектора – "Абрау-Дюрсо" — крупнейший и один из старейших производителей игристых вин в России. Эксперты считают, что на фоне достаточно скромных ликвидности и объема торгов акции можно отнести к третьему эшелону, но при этом обращают внимание и на рост c начала 2023 года более чем на 79%. По итогам прошлого года объем продаж группы вырос более чем на 18%, консолидированная выручка — на 22,2% до рекордных 11,8 миллиарда рублей, консолидированная чистая прибыль — на 31%.

"Сейчас "Абрау-Дюрсо" — это колоссальные 6,3 тысячи гектаров виноградопригодных земель, из них 3,7 тысячи гектаров – под виноградниками, а в 2023 году планируется высадить еще 444 гектаров виноградников", — пишут эксперты, обращая внимание также на собственную розничную сеть группы и туристический бизнес. "С учетом роста акций компании с начала года более чем на 70% и финансовых результатов за первое полугодие, в настоящий момент акции выглядит несколько перегретыми, и здесь стоит дождаться коррекции", — рекомендуют аналитики.

ДОРОГУ МАЛЫМ

В 2023 году на рынок облигаций вышла истринская сыроварня Олега Сироты (сейчас на публичном рынке обращается два выпуска). Компания была создана в 2014 году и занимается выпуском натуральных фермерских сыров и йогуртов. Сейчас фермерское хозяйство осуществляет производственную деятельность, а эмитент (ООО "Истринская сыроварня") — торговлю продукцией.

"Выход на фондовый рынок ООО "Истринская сыровня" с трехлетними облигациями и высокий интерес к ней инвесторов дает шанс менее крупным и более молодым, чем "Абрау-Дюрсо", винодельням на дополнительный поток инвестиций посредством выпуска ценных бумаг", — считают в РСХБ. Но при этом, добавляют эксперты, важны три условия — сохранение объема и темпов производства с тенденцией к увеличению, существование стабильной цепочки поставок и устойчивой схемы сбыта, а также наличие туристического или событийного центра на территории винодельни.

"При соблюдении всех этих условий, а также при наличии финансовой и законодательной поддержки со стороны государства в перспективе 5 лет мы можем ожидать выхода на фондовый рынок как минимум трех игроков вдобавок к уже представленным на бирже", — заключили в банке.