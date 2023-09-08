ВАРШАВА, 8 сен — ПРАЙМ. Украина перешла границы, споря об экспорте своего зерна в страны Евросоюза, заявил министр правительства Польши по делам Европы Шимон Шинковский вель Сенк. В ВШЭ оценили последствия обращения Украины в суд из-за зерна

Еврокомиссия 2 мая привела в действие запрет на поставки отдельной украинской агропродукции в Болгарию, Польшу, Венгрию Румынию и Словакию на фоне продовольственного кризиса, он был продлен до 15 сентября. Глава польского Минсельхоза Роберт Телюс заявлял, что эти страны попросят ЕК продлить меру до конца 2023 года.

Ранее Владимир Зеленский заявлял о возможности Киева обратиться в международный арбитражный суд, если Еврокомиссия продлит запрет на ввоз украинского зерна.

"Это угроза, и это один из элементов давления со стороны Украины. Эти элементы иногда выходят за рамки классической дипломатии со стороны Украины", — сказал Шинковский в эфире Польского радио.

По словам министра, Киев использует "выходящие за определенные границы" средства давления.

"На нас это не производит впечатления, потому что для нас приоритетом является защита польских фермеров, польских граждан. И такого рода жесты или угрозы не впечатляют нас, они просто элемент давления, но давление, которое не будет эффективным", — подчеркнул Шинковский.