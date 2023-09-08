МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. РФ и Китай за восемь месяцев 2023 года увеличили товарооборот рыбной продукции на 75%, при этом более 60% в российском экспорте занял минтай, а больше четверти импорта пришлось на ракооборазных и моллюсков, сообщило Росрыболовство. Экспорт рыбы с Дальнего Востока в Китай вырос в 2,5 раза

"Объем товарооборота рыбной продукции между Россией и Китаем за период с января по август (8 месяцев) 2023 года достиг 755 тысяч тонн продукции общей стоимостью почти 1,6 миллиарда долларов. Рост в натуральном выражении составил 75%, в денежном — 39% к уровню аналогичного периода 2022 года", сообщается в телеграм-канале ведомства.

Объем экспорта российской рыбной продукции в Китай за январь-август 2023 года составил 716 тысяч тонн общей стоимостью 1,38 миллиарда долларов: при этом в натуральном выражении поставки выросли почти на 80%, в денежном — на 78,5%.

"Лидирующие позиции в структуре экспорта заняли минтай (более 60% от общего объема), сельдь (около 14%), рыбная мука и крабы. Самые "денежные" товары: крабы (более 500 миллиона долларов) и минтай (470 миллиона долларов)", — уточняет ведомство.

Импорт Россией рыбной продукции из КНР за восемь месяцев 2023 года составил 38 тысяч тонн общей стоимостью 215 миллиона рублей, что на 23% больше уровня 2022 года. По данным ведомства, в структуре импорта ракообразные и моллюски занимают около 25% от общего объема, мороженая рыба — также почти 25%, консервированная продукция из рыбы и моллюсков — 22%.

Самой "дорогой" индивидуальной позицией импорта является икра осетровых, уточняет ведомство, комментируя поставку 6,5 тонны этой продукции общей стоимостью 1,2 миллиона долларов при цене за тонну 194,7 тысячи долларов. Самой "денежной" позицией импорта является угорь — объем импорта здесь составил порядка 2 тысяч тонн на 25 миллиона долларов.