ВАРШАВА, 8 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предъявил ультиматум Европейской комиссии по проблеме ввоза украинского зерна. Myśl Polska: Польше не выжить без России

ЕК 2 мая привела в действие запрет на поставки отдельной украинской агропродукции в Болгарию, Польшу, Венгрию Румынию и Словакию на фоне продовольственного кризиса, он был продлен до 15 сентября. Глава польского Минсельхоза Роберт Телюс заявлял, что эти страны попросят ЕК продлить меру до конца 2023 года.

Глава польского правительство в беседе с журналистами напомнил, что республика вместе с другими граничащими с Украиной государствами ЕС договорилась не допустить новой волны поставок агропродукции.

"Дорогие фермеры! Или Европейская комиссия выполнит наше пожелание, послушает наш голос и с 15 сентября далее введет запрет ввоза четырех видов зерна на территорию Европейского союза, или мы реализуем этот шаг сами. Я еще раз говорю ясно: для нас наиважнейшим является интерес польского фермера. Поэтому или Европейская комиссия в следующую среду примет решение о дальнейшем запрете ввоза, или мы сами продлим этот запрет ввоза на территорию Польской республики", — подчеркнул Моравецкий.

Премьер Польши добавил, что Варшава не будет препятствовать транзиту украинского зерна через свою территорию.

Ранее Владимир Зеленский заявлял о возможности Киева обратиться в международный арбитражный суд, если Еврокомиссия продлит запрет на ввоз украинского зерна.