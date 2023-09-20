2023-09-20T13:04:46+03:00
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2023-09-20T13:04:46+03:00
2023
https://1prime.ru/Agriculture/20230920/841785183.html
Патрушев назвал срок возобновления выдачи льготных кредитов в АПК
Сельское хозяйство
Новости
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Выдача льготных кредитов в АПК должна возобновиться к концу сентября, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. "Понимаем, что это очень важная мера поддержки... ПРАЙМ, 20.09.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, апк, льготное кредитование, дмитрий патрушев
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Выдача льготных кредитов в АПК должна возобновиться к концу сентября, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
"Понимаем, что это очень важная мера поддержки аграриев, поэтому для продолжения реализации механизма была проделана необходимая работа. В том числе мы с Минфином определили источники допфинансирования, и выдача льготных кредитов должна возобновиться уже к концу сентября текущего года", — сказал Патрушев в ходе пленарного заседания Госдумы.
Выдача льготных кредитов была приостановлена в связи с увеличением Банком России ключевой ставки, напомнил министр.