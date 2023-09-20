МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Выдача льготных кредитов в АПК должна возобновиться к концу сентября, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Абрамченко назвала срок начала применения дронов в сельском хозяйстве

"Понимаем, что это очень важная мера поддержки аграриев, поэтому для продолжения реализации механизма была проделана необходимая работа. В том числе мы с Минфином определили источники допфинансирования, и выдача льготных кредитов должна возобновиться уже к концу сентября текущего года", — сказал Патрушев в ходе пленарного заседания Госдумы.

Выдача льготных кредитов была приостановлена в связи с увеличением Банком России ключевой ставки, напомнил министр.