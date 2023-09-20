МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Увеличение субсидий из федерального бюджета, направляемых сельхозпроизводителям для компенсации части затрат на транспортировку продукции, может поддержать аграрно-промышленный комплекс в условиях роста цен на топливо, заявил РИА Новости член комитета по энергетике Государственной Думы Юрий Станкевич. Патрушев оценил ситуацию с обеспечением аграриев топливом

"Для поддержания аграрно-промышленного комплекса в условиях роста цен на ГСМ (горюче-смазочные материалы – ред.) следует рассмотреть вопрос увеличения субсидий федерального бюджета, направляемых сельхозпроизводителям для компенсации части затрат на транспортировку продукции", – сказал Станкевич по итогам правительственного часа, на котором обсуждались результаты госпрограммы развития сельского хозяйства.

Станкевич напомнил, что президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для стабилизации ситуации на топливном рынке, ликвидации возникшего в ряде регионов дефицита. Оптовые цены на бензин и дизель в июле-августе существенно выросли на фоне увеличения налоговой нагрузки на производителей нефтепродуктов, ослабления курса рубля и динамики цен на энергоресурсы на мировых рынках.

Отечественные НПЗ ежегодно производят более 80 миллионов тонн дизеля – одного из основных товаров российского экспорта, при этом сельхозпроизводители потребляют не более пяти процентов от данного объема, утонил он.

В соответствии с постановлением правительства в 2023 году на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции из федерального бюджета выделены субсидии в размере 7 миллиардов рублей. Увеличение целевой субсидии на компенсацию транспортных затрат позволит сохранить доходность для предприятий агропромышленного комплекса и не допустить роста цен на продукты питания, добавил Станкевич.