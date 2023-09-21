КАЗАНЬ, 21 сен — ПРАЙМ. Кабмин РФ из-за роста ключевой ставки направит на льготные кредиты АПК еще 45 миллиардов рублей, решение будет принято в ближайшие дни, сообщила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Глава Минсельхоза раскрыл планы по экспорту продукции АПК на 2024 год

"По оценкам министерства (сельского хозяйства РФ — ред.), это порядка 45 миллиардов рублей", — сообщила Абрамченко, отвечая на вопрос, оценивалась ли дополнительная потребность в средствах на льготное кредитование АПК из-за повышения ключевой ставки.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил накануне, что министерство совместно с Минфином определили источники дополнительного финансирования и выдача льготных кредитов должна возобновиться уже к концу сентября текущего года.

"На сегодняшний день источник определен – это средства, которые поступают в федеральный бюджет от пошлин на зерновые и масличные. Соответственно, такое решение – положительное, в ближайшие дни будет принято", — пояснила Абрамченко.