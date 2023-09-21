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2023
https://1prime.ru/Agriculture/20230921/841795704.html
Правительство направит дополнительные средства на льготные кредиты АПК
Сельское хозяйство
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Кабмин РФ из-за роста ключевой ставки направит на льготные кредиты АПК еще 45 миллиардов рублей, решение будет принято в ближайшие дни, сообщила журналистам вице-премьер РФ... ПРАЙМ, 21.09.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, апк, сельское хозяйство, льготные кредиты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КАЗАНЬ, 21 сен — ПРАЙМ. Кабмин РФ из-за роста ключевой ставки направит на льготные кредиты АПК еще 45 миллиардов рублей, решение будет принято в ближайшие дни, сообщила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
"По оценкам министерства (сельского хозяйства РФ — ред.), это порядка 45 миллиардов рублей", — сообщила Абрамченко, отвечая на вопрос, оценивалась ли дополнительная потребность в средствах на льготное кредитование АПК из-за повышения ключевой ставки.
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил накануне, что министерство совместно с Минфином определили источники дополнительного финансирования и выдача льготных кредитов должна возобновиться уже к концу сентября текущего года.
"На сегодняшний день источник определен – это средства, которые поступают в федеральный бюджет от пошлин на зерновые и масличные. Соответственно, такое решение – положительное, в ближайшие дни будет принято", — пояснила Абрамченко.