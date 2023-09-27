АЛМА-АТА, 27 сен — ПРАЙМ. Продление властями Казахстана запрета на ввоз в страну пшеницы автомобильным транспортом и введение ограничения на ее импорт — железнодорожным не противоречит нормам Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявила в среду пресс-служба министерства сельского хозяйства республики. Минсельхоз заявил о снижении пошлины на экспорт пшеницы

"Принятая мера не противоречит международным обязательствам страны, в том числе нормам Евразийского экономического союза. В соответствии со статьей 29 договора о ЕАЭС государства-члены ЕАЭС во взаимной торговле товарами вправе применять ограничения в случае, если они необходимы для обеспечения безопасности страны", — говорится в сообщении.

По данным минсельхоза, собранного зерна с учетом переходящих остатков достаточно для полного обеспечения внутренней потребности республики. Переходящие запасы пшеницы на 1 сентября составляли 3,7 миллиона тонн.

Ранее Казахстан ввёл запрет на ввоз пшеницы автотранспортом с 10 апреля на полгода, а во вторник минсельхоз сообщил, что "для исключения "серого импорта" пшеницы приказом министра сельского хозяйства республики от 26 сентября 2023 года продлен запрет на ввоз пшеницы автотранспортом на территорию Казахстана с 11 октября текущего года сроком на шесть месяцев".

Также с 26 сентября введен на полгода запрет на ввоз пшеницы в республику железнодорожным транспортом, за исключением импорта зерна, предназначенного для лицензированных элеваторов, а также зерноперерабатывающих и птицеводческих предприятий. Запрет не распространяется и на транзитные перевозки через территорию Казахстана.

В пресс-службе министерства сельского хозяйства республики заявили, урожая зерна в Казахстане будет достаточно для обеспечения жителей хлебом, мукой и макаронами, несмотря на неблагоприятные погодные условия.

"Несмотря на неблагоприятные погодные условия, ожидаемого урожая зерновых будет достаточно для полного обеспечения Казахстана в хлебе, муке и макаронах. В стране имеется большой объем высококачественного зерна урожая прошлого года. Экспортный потенциал ввиду снижения урожайности снизится, однако республика сохранит свои позиции на традиционных экспортных рынках", — говорится в сообщении.

В минсельхозе напомнили, что в этом году казахстанские фермеры столкнулись с рядом проблем. В южных регионах страны была засуха, а в северных — дожди, что сказалось на состоянии посевов и качестве собранного урожая.

По данным ведомства, в республике "перепроверена готовность к приемке зерна всех хлебоприемных предприятий, дано поручение обеспечить их круглосуточное функционирование".

"Взят на контроль вопрос адекватности цен на услуги по сушке (зерна — ред.), при обнаружении фактов необоснованного роста тарифов будут приниматься соответствующие меры. Всего по республике общая емкость хранения зерна составляет 29,9 миллиона тонн", — отметили в минсельхозе.