МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Рентабельность сельского хозяйства России стала одним из предметов обсуждения на "правительственном часе" в Госдуме с участием министра экономического развития РФ Максима Решетникова — депутаты не считают ее очень хорошей, в отличие от министра. В Совфеде заявили о зависимости АПК от иностранных технологий

"Рентабельность сельского хозяйства по итогам первого полугодия находится на весьма высоком уровне. Я понимаю, что за последние месяцы произошли изменения, но, тем не менее, рентабельность очень неплохая. Данные статистики говорят, что она сопоставима с нефтегазом и, например, в четыре раза выше, чем у той же транспортировки железнодорожным транспортом у РЖД", — сказал Решетников в рамках "правительственного часа".

Но при этом он также заметил, что за средними цифрами часто кроется дифференциация — например, у крупных холдингов все хорошо, а небольших хозяйств — наоборот, "потому что они вынуждены брать кредиты, а сейчас процентные ставки выросли, и так далее".

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал иную точку зрения. "Не соглашусь с Вами, что это сверхрентабельная отрасль. Это было действительно так — вчера, и сегодня — по отдельным видам продукции. Но если брать стоимость по зерновым, а это основа сельского хозяйства — это снижение (внутренних цен — прим. ред.) на 33% при том, что идет рост стоимости техники, рост стоимости ГСМ, удобрений", — заметил Володин.

В этой связи он предложил создать совместную с министерством рабочую группу, предложив министру ее возглавить; со стороны парламента в ее состав предлагается включить вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева, председателя комитета по экономической политике Максима Топилина и председателя комитета по аграрным вопросам Владимира Кашина, а со стороны фермеров — главу Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Владимира Плотникова. Предлагаемые зарплаты в сельском хозяйстве России выросли на четверть

"Есть вопросы межотраслевые, цены, и нам надо, конечно, все сделать, чтобы сохранилась рентабельность сельского хозяйства, его эффективность. Здесь санкции нам помогли, но необходимо закрепить успех и сделать все, чтобы у нас были хорошие урожаи, и чтобы наши сельхозпроизводители чувствовали себя устойчиво", — сказал Володин.

Решетников подчеркнул, что власти держат ситуацию на постоянном контроле. "Продовольственная часть инфляции очень весомая, и чтобы инфляционные процессы были под контролем, у нас должно быть все в порядке в долгосрочном плане с обеспечением всеми без исключения видами продовольствия — за исключением экзотических фруктов, которые мы импортируем. Поэтому мы всячески поддерживаем сельхозпроизводителей, и дальше будем это делать", — сказал министр.