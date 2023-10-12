МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. На Украине назревает молочный кризис из-за сокращения поголовья рогатого скота и цен на молоко, пишет издание "Страна.ua". Экспорт зерна с Украины в сентябре рухнул вдвое, доходы - почти втрое

Как отмечается, цены на молоко уже пошли вверх из-за дефицита продукта. Главная его причина — резкое уменьшение молочного стада.

"Как видно, коров режут везде — и в более "тихих" западных областях, и в прифронтовых регионах", — указывается в статье.

При этом общую ситуацию спасают крупные фермы, где поголовье сокращается не такими большими темпами. В то же время в доле рынка сохраняется перевес в пользу частников — хозяйства населения обеспечили 62 процента, а крупные фермы — только 38 процентов поставок сырья. Всего за восемь месяцев этого года объемы сдаваемого населением молока сократились на 14 процентов.

Дефицит молока и его дороговизна все чаще заставляют переработчиков экспериментировать с рецептурой — так, они используют сухое молоко вместо натурального, или же берут различные заменители молока, в том числе растительные.

"В перспективе перебои с сырьем лишат могут лишить украинских производителей тех немногих конкурентных преимуществ, которые они еще имеют. И на нашем рынке станет еще более стремительно расти доля импортных молочных продуктов, в частности, польских", — пишет издание.