РИМ, 6 ноя — ПРАЙМ. Функционирование агропродовольственных систем связано с огромными скрытыми издержками для здоровья, окружающей среды и общества, объем которых составляет не менее 10 триллионов долларов в год, или почти 10% мирового ВВП, говорится представленном в понедельник исследовании Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), которое охватывает 154 страны. Абрамченко спрогнозировала рост цен на продовольствие по итогам года

Самым значимым фактором (более 70%) издержек являются вредные для здоровья рационы с высоким содержанием подвергнутых глубокой переработке пищевых продуктов, жиров и сахаров. Подобные типы питания вызывают ожирение и неинфекционные заболевания и ведут к снижению производительности труда. Такие потери особенно значительны в странах с высоким уровнем доходов и уровнем доходов выше среднего.

Пятая часть общего объема этих издержек обусловлена экологическими факторами, связанными с выбросами парниковых газов и азота, изменением характера землепользования и водопользованием.

Относительные масштабы последствий скрытых издержек функционирования агропродовольственных систем особенно велики в странах с низким уровнем доходов, где они составляют более четверти ВВП. Наиболее значительна там доля скрытых издержек, связанных с нищетой и недоеданием.

В докладе обосновывается необходимость более регулярного проведения государственными органами и частным сектором подробного анализа издержек функционирования агропродовольственных систем, по результатам чего можно было бы проводить мероприятия по снижению этих негативных последствий. Документ содержит настоятельный призыв к правительствам использовать учет реальных издержек для преобразования агропродовольственных систем в целях решения проблем изменения климата, нищеты, неравенства и голода, сообщила ФАО.