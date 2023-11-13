МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. У новых российских регионов колоссальный потенциал в аграрной сфере, прежде всего в растениеводстве, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Александр Двойных. Госдолг регионов по итогам девяти месяцев 2023 года вырос

"Всегда важно смотреть динамику, а не только абсолютные цифры. Потенциал у регионов колоссальный, прежде всего в сфере растениеводства. Так, по зерновым динамика роста в этом году составила 26% в объёмах производства. Это хороший показатель", — сказал Двойных.

Сенатор отметил, что ситуация в ДНР и ЛНР сильно отличается от ситуации в Херсонской и Запорожской областях. По его словам, это связано и с изменением линии боевого соприкосновения и с оформлением прав собственности на земельные участки.

"Если в Донецкой и Луганской Народных Республиках были сохранены и воссозданы имущественные базы, понятно, кто является собственником земель и кто отвечает за их ввод в сельскохозяйственный оборот, то с Херсонской и Запорожской областями ситуация сложнее. Новые регионы попросили у палаты, в частности у (председателя Совета Федерации) Валентины Ивановны Матвиенко, помощь с постановкой на кадастровый учёт и вводом в сельхозоборот целого ряда земель", — подчеркнул Двойных.

Он добавил, что постановка на кадастровый учёт позволит федеральным госпрограммам действовать и в новых регионах. Все эти программы готовились исходя из того, что земля "должна иметь понятного собственника, который соответствует критериям", отметил парламентарий.

"Председатель Совета Федерации абсолютно справедливо отметила: надо смотреть, кто эти собственники, поскольку по целому ряду активов могут быть компании, находящиеся в недружественных странах, которые финансируют ВСУ. Поэтому задача в Херсонской и Запорожской областях — навести порядок. Этот вопрос был задан на правительственном часе и руководителю Росреестра, который подчеркнул, что отдельные деньги у Росреестра на это есть. То есть сейчас начнётся большая инвентаризация, необходимо будет определить, где находятся неразграниченные земли государственной собственности, где есть собственники. После чего у этих предприятий и муниципалитетов будет право входить в государственные программы", — сообщил Двойных.

"Со следующего года на воссоединенных территориях будет реализовываться программа "Земля". Это федеральная программа, которая предполагает постановку конкретного участка на кадастровый учет и ввод его в сельскохозяйственный оборот. После чего муниципалитет может определить фермера или предприятие, которые будет заниматься этой землей", — заключил политик.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.