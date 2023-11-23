МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила установление тарифной льготы в отношении импорта в РФ отдельных видов мяса домашних кур, говорится на сайте правительства РФ. Российские производители курицы и яиц пожаловались на финансовые трудности

"Подкомиссия одобрила установление тарифной льготы в отношении отдельных видов мяса домашних кур. Так, в 2024 году планируется освободить от уплаты ввозной таможенной пошлины поставки мяса домашних кур в объеме до 160 тысяч тонн. Это решение направлено на стабилизацию цен на рынке птицеводческой продукции благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке", — говорится в сообщении.

Ранее Минсельхоз России направил письмо Минпромторгу и Минэкономразвития с просьбой ввести на 2024 год запрет на экспорт некоторых видов мяса кур и яиц, а также установить беспошлинную квоту на импорт курятины.