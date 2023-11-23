2023-11-23T09:32:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/Agriculture/20231123/842348344.html
Таможенная подкомиссия поддержала беспошлинную квоту на импорт мяса кур
Сельское хозяйство
Новости
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Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила установление тарифной льготы в отношении импорта в РФ отдельных видов мяса домашних кур, говорится на сайте правительства... ПРАЙМ, 23.11.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, импорт, куры
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила установление тарифной льготы в отношении импорта в РФ отдельных видов мяса домашних кур, говорится на сайте правительства РФ.
"Подкомиссия одобрила установление тарифной льготы в отношении отдельных видов мяса домашних кур. Так, в 2024 году планируется освободить от уплаты ввозной таможенной пошлины поставки мяса домашних кур в объеме до 160 тысяч тонн. Это решение направлено на стабилизацию цен на рынке птицеводческой продукции благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке", — говорится в сообщении.
Ранее Минсельхоз России направил письмо Минпромторгу и Минэкономразвития с просьбой ввести на 2024 год запрет на экспорт некоторых видов мяса кур и яиц, а также установить беспошлинную квоту на импорт курятины.