2023-11-23T09:48:00+03:00
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2023-11-23T09:48:00+03:00
2023
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Цены на яйца в российском регионе достигли исторического рекорда
Сельское хозяйство
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В Курганской области цены на яйца достигли исторического максимума, следует из сообщения службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. "Средние... ПРАЙМ, 23.11.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, цены, курганская область, яйца
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. В Курганской области цены на яйца достигли исторического максимума, следует из сообщения службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.
"Средние потребительские цены на отдельные товары и их изменение по Курганской области на 20 ноября 2023 года. Яйца куриные, десять штук. Цена: 102 рубля. Этот показатель на 2 процента больше, чем 13 ноября", — сказано в сообщении.
Свердловскстат отметил, что цены на некоторые продукты также увеличились. Так, стоимость одного килограмма свежих огурцов достигала 125 рублей, это на 13 процентов больше, чем на прошлой неделе. Килограмм помидоров подорожал на два процента и достиг отметки в 218 рублей. Стоимость килограмма яблок увеличилась на 1,5 процента и составляет 119 рублей, заключили в ведомстве.
Ранее директор Чикской птицефабрики Андрей Биль сообщил, что стоимость яиц может зависеть также от сезона. По его словам, цены на яйца растут с осени до Нового года, затем замедляются и снова поднимаются к Пасхе.