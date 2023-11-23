МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. В Курганской области цены на яйца достигли исторического максимума, следует из сообщения службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. Раскрыта причина роста цен на яйца в России

"Средние потребительские цены на отдельные товары и их изменение по Курганской области на 20 ноября 2023 года. Яйца куриные, десять штук. Цена: 102 рубля. Этот показатель на 2 процента больше, чем 13 ноября", — сказано в сообщении.

Свердловскстат отметил, что цены на некоторые продукты также увеличились. Так, стоимость одного килограмма свежих огурцов достигала 125 рублей, это на 13 процентов больше, чем на прошлой неделе. Килограмм помидоров подорожал на два процента и достиг отметки в 218 рублей. Стоимость килограмма яблок увеличилась на 1,5 процента и составляет 119 рублей, заключили в ведомстве.

Ранее директор Чикской птицефабрики Андрей Биль сообщил, что стоимость яиц может зависеть также от сезона. По его словам, цены на яйца растут с осени до Нового года, затем замедляются и снова поднимаются к Пасхе.