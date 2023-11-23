2023-11-23T16:16:00+03:00
2023-11-23T16:17:14+03:00
2023-11-23T16:16:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Agriculture/20231123/842356000.html
Российские аграрии полностью покрыли спрос АПК в удобрениях, заявила РАПУ
Сельское хозяйство
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Производители минеральных удобрений России к середине ноября полностью покрыли весь заявленный Минсельхозом объем приобретения агрохимической продукции российскими аграриями в... ПРАЙМ, 23.11.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, удобрения, апк
https://cdnn.1prime.ru/images/84150/53/841505358.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84150/53/841505358.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84150/53/841505357.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84150/53/841505357.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84150/53/841505345.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84150/53/841505345.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20231106/842183376.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Производители минеральных удобрений России к середине ноября полностью покрыли весь заявленный Минсельхозом объем приобретения агрохимической продукции российскими аграриями в текущем году, сообщила Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ).
"Производители минеральных удобрений уже на 100% закрыли потребности российского АПК на 2023 год. Заявленный Минсельхозом России объем приобретения минеральных удобрений в 2023 году — 5,4 миллиона тонн — уже полностью поставлен и в настоящее время осуществляются поставки продукции под весенний сев следующего года. Дефицит минеральных удобрений традиционно отсутствует", — говорится в сообщении.
По данным Минсельхоза на 15 ноября, закупки минеральных удобрений аграриями выросли на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 5,45 миллиона тонн.
По предварительным данным РАПУ, которые приводит президент ассоциации Андрей Гурьев, за январь-октябрь выпуск минеральных удобрений в России увеличился на 8% — до 21,4 миллиона тонн в пересчете на 100% действующего вещества.