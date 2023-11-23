МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Производители минеральных удобрений России к середине ноября полностью покрыли весь заявленный Минсельхозом объем приобретения агрохимической продукции российскими аграриями в текущем году, сообщила Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ). Мантуров оценил работу механизма гибких экспортных пошлин на удобрения

"Производители минеральных удобрений уже на 100% закрыли потребности российского АПК на 2023 год. Заявленный Минсельхозом России объем приобретения минеральных удобрений в 2023 году — 5,4 миллиона тонн — уже полностью поставлен и в настоящее время осуществляются поставки продукции под весенний сев следующего года. Дефицит минеральных удобрений традиционно отсутствует", — говорится в сообщении.

По данным Минсельхоза на 15 ноября, закупки минеральных удобрений аграриями выросли на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 5,45 миллиона тонн.

По предварительным данным РАПУ, которые приводит президент ассоциации Андрей Гурьев, за январь-октябрь выпуск минеральных удобрений в России увеличился на 8% — до 21,4 миллиона тонн в пересчете на 100% действующего вещества.