Мишустин подписал постановление о выделении аграриям 10 млрд руб господдержки
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении аграриям еще 10 миллиардов рублей господдержки, которые им будут направлены до конца года, говорится в сообщении кабмина.
"Постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин, корректируется порядок расчёта при определении размера субсидий, частично компенсирующих затраты аграриев на производство и реализацию зерновых культур. За счёт этого дополнительную поддержку смогут получить ещё большее число сельхозпроизводителей, включая агробизнес в Центральной России, Поволжье и Сибири. До конца 2023 года на эти цели планируется направить 10 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.
"Важно, чтобы наша помощь была адресной и её в приоритетном порядке получали именно те аграрии, чьи доходы ниже среднероссийских, в том числе из-за специфики климата, а также удалённости субъектов от морских портов", — отметил в четверг Мишустин на заседании правительства. По его словам, эти меры должны способствовать сохранению посевных площадей и наращиванию экспортных мощностей, а также появлению новых рабочих мест на селе.
О планах оказать дополнительную поддержку производителям зерновых культур — пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя — стало известно в начале октября: правительство РФ дополнительно выделит 10 миллиардов рублей на субсидирование льготных кредитов для аграриев, и с учетом этих средств общий объем поддержки составит 55 миллиардов рублей, заявлял тогда премьер-министр.
По его словам, эти средства позволят субсидировать не менее 40 тысяч льготных кредитов аграриям: их выдача была приостановлена после повышения Банком России в середине сентября ключевой ставки до 13%, но позже — возобновлена.
https://1prime.ru/Agriculture/20231123/842356894.html