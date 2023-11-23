МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении аграриям еще 10 миллиардов рублей господдержки, которые им будут направлены до конца года, говорится в сообщении кабмина. Аграрии будут получать больше поддержки при использовании российских семян

"Постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин, корректируется порядок расчёта при определении размера субсидий, частично компенсирующих затраты аграриев на производство и реализацию зерновых культур. За счёт этого дополнительную поддержку смогут получить ещё большее число сельхозпроизводителей, включая агробизнес в Центральной России, Поволжье и Сибири. До конца 2023 года на эти цели планируется направить 10 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

"Важно, чтобы наша помощь была адресной и её в приоритетном порядке получали именно те аграрии, чьи доходы ниже среднероссийских, в том числе из-за специфики климата, а также удалённости субъектов от морских портов", — отметил в четверг Мишустин на заседании правительства. По его словам, эти меры должны способствовать сохранению посевных площадей и наращиванию экспортных мощностей, а также появлению новых рабочих мест на селе.

О планах оказать дополнительную поддержку производителям зерновых культур — пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя — стало известно в начале октября: правительство РФ дополнительно выделит 10 миллиардов рублей на субсидирование льготных кредитов для аграриев, и с учетом этих средств общий объем поддержки составит 55 миллиардов рублей, заявлял тогда премьер-министр.

По его словам, эти средства позволят субсидировать не менее 40 тысяч льготных кредитов аграриям: их выдача была приостановлена после повышения Банком России в середине сентября ключевой ставки до 13%, но позже — возобновлена.