МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Правительство постоянно отслеживает ситуацию в агропромышленном комплексе страны, оно продолжит поддерживать производителей и развивать инфраструктуру хранения зерна, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин доложил Путину о росте экономики на три процента к концу года

"Правительство в постоянном режиме отслеживает ситуацию в нашем агропромышленном комплексе, создавая стабильные и привлекательные условия для предпринимателей в этом секторе… Достаточно высокое предложение зерна на мировом рынке оказывает соответствующее давление на цены и влияет на дальнейшие планы наших сельхозпроизводителей. Значит, надо продолжать их поддерживать и развивать инфраструктуру хранения зерна внутри страны", — сказал Мишустин на совещании с правительством.

Премьер также сообщил, что подписал постановление, которым корректируется порядок расчета при определении размера субсидий, частично компенсирующих затраты аграриев на производство и реализацию зерновых культур. Это решение позволит оказать дополнительную поддержку большему числу сельхозпроизводителей, которые выращивают пшеницу, рожь, кукурузу и ячмень, включая агробизнес в Центральной России, Поволжье, Сибири.

"‍Важно, чтобы наша помощь была адресной и ее в приоритетном порядке получали именно те аграрии, чьи доходы ниже среднероссийских, в том числе из-за специфики климата, а также удаленности субъектов от морских портов", – отметил председатель правительства.

В рамках субсидий на возмещение части затрат при производстве и реализации зерновых до конца 2023 года на эти цели планируется направить еще 10 миллиардов рублей. По его словам, эти меры должны способствовать сохранению посевных площадей и наращиванию экспортных мощностей, а также появлению новых рабочих мест на селе. Мишустин также сообщил, что кабмин расширяет полномочия Минсельхоза по семеноводству. Новые полномочия министерства в том числе включают утверждение перечня подкатегорий оригинальных семян сельскохозяйственных растений, определение порядка испытаний сортов и гибридов, допущенных для использования в отрасли, проведение оценки посевных качеств семян и ряд иных мер.

Кроме того, Минсельхоз получит дополнительные полномочия для обеспечения работ по реконструкции и обновлению гидротехнических сооружений, которые применяются для мелиорации земель. "Благодаря принятым решениям министерство сможет ускорить заключение концессионных соглашений, в том числе за счет сокращения сроков на администрирование такого процесса", — отметил Мишустин.