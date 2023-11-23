МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, запускает с 1 января на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу "Московская биржа") товарные аукционы, сообщила компания. Экземпляр меню с "Титаника" продан на аукционе в Великобритании

"ГК "Русагро" запускает организованные биржевые торги, которые будут проводиться на Национальной товарной бирже в виде аукционов с 1 января 2024 года. Общий объем лотов составит от 1200 тонн продукции компании в месяц. Регулярность проведения торгов — до двух раз в неделю", — сообщила компания.

Закупки на НТБ позволят клиентам "Русагро" получать информацию о ценах, заявках, спросе и предложении, сделках, объемах торгов в режиме реального времени, поясняет компания, напоминая, что биржа позволяет использовать цены проведенных аукционов в качестве индикатора при заключении долгосрочных контрактов на поставку.

"Мы стремимся соответствовать актуальной повестке и использовать все современные каналы реализации продукции для удобства наших клиентов. Каждый наш клиент получит возможность приобрести товар любым удобным для него способом: через дистрибьютора, напрямую или через биржу", — приводятся в сообщении слова руководителя дивизиона промышленных жиров Александра Хохрина.

Основное направление развития НТБ — организация биржевого товарного рынка в России; помимо этого, биржа с 2002 года принимает участие в проведении государственных товарных и закупочных интервенций на рынке зерна, будучи уполномоченной биржей Минсельхоза.

Группа "Русагро" входит в пятерку ведущих российских производителей свинины, также это один из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Среди других крупных компаний АПК осенью аукционы на НТБ запустили также агрохолдинг "Эконива" (сырое молоко) и "Деметра трейдинг", дочерняя компания "Деметра-холдинга" (закупки пшеницы).