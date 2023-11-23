МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Правительство России уточнило и расширило полномочия Минсельхоза в регулировании семеноводства, говорится в сообщении кабмина. Минсельхоз расширит параметры льготных инвестиционных кредитов

"Среди новых обязанностей ведомства – утверждение перечня подкатегорий оригинальных семян сельскохозяйственных растений, а также определение порядка испытаний сортов и гибридов, которые допущены для использования в отрасли", — сообщил на заседании в четверг премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, это сделано для того, чтобы появилась возможность выявить хозяйственно полезные признаки и внести данные в соответствующий государственный реестр, который ведёт министерство.

Кроме того, в новых полномочиях предусмотрена и оценка посевных качеств семян, и целый ряд иных мер, которые необходимы для эффективного регулирования в этой области.

Дополнительные полномочия министерство получит и для обеспечения реконструкции и обновления гидротехнических сооружений, которые применяются для мелиорации земель — это водонапорные башни, каналы для осушения или орошения полей и другие технологии и объекты. Такой подход, по словам премьер-министра, способствует повышению урожайности и вводу большего числа земельных участков в сельхозоборот.

"Благодаря принятым решениям министерство сможет ускорить заключение концессионных соглашений, в том числе за счет сокращения сроков на администрирование такого процесса", – заключил Мишустин.