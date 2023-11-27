МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Новый закон Евросоюза о защите лесов, вступивший в силу в июне, может привести к уничтожению сотен тысяч тонн кофе и какао, которые хранятся на складах в Евросоюзе, передает Financial Times. Эксперты предупредили о возможном подорожании чашки кофе

"Сотни тысяч тонн какао и кофе, хранящихся на складах в ЕС, возможно, будут уничтожены из-за непредвиденного последствия закона ЕС о борьбе с вырубкой лесов, который начал действовать в июне этого года", — сообщает газета.

По данным издания, до декабря 2024 года кофе и какао, произведенные и хранящиеся в Евросоюзе, должны быть проданы за границу или быть уничтожены, если они не соответствуют нормам.

Значительная часть какао выращивается в Кот-д'Ивуаре и Гане, где наблюдаются проблемы с вырубкой лесов и использованием детского труда, отмечает газета.

Европарламент весной 2023 года одобрил закон, согласно которому компании должны следить, чтобы продаваемая в Европе продукция не приводила к деградации лесов и обезлесению. Кроме того, бизнес должен будет предоставлять информацию о том, что их товары соответствуют законодательству страны производства в отношении прав человека. Отмечается, что закон распространяется на крупный рогатый скот, какао, кофе, пальмовое масло, сою, древесину, каучук, древесный уголь, бумажную продукцию, а также продукты, которые содержат эти товары, были откормлены ими или были изготовлены с их использованием.