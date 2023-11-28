МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Россия в текущем году собрала 1,6 миллиона тонн гречихи против 1,2 миллиона тон в прошлом году, это один из наивысших результатов в истории, сообщил в ходе заседания оперштаба РФ в координационном центре правительства министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

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"Гречихи намолочено 1,6 миллиона тонн, что является одним из наивысших результатов для нашей страны", — сказал Патрушев.

Согласно данным Росстата, в 2022 году было собрано 1,222 миллиона тонн гречихи.