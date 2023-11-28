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2023
https://1prime.ru/Agriculture/20231128/842390877.html
Россия собрала один из рекордных урожаев гречихи, заявил глава Минсельхоза
Сельское хозяйство
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Россия в текущем году собрала 1,6 миллиона тонн гречихи против 1,2 миллиона тон в прошлом году, это один из наивысших результатов в истории, сообщил в ходе заседания оперштаба РФ... ПРАЙМ, 28.11.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, гречиха, урожай, минсельхоз рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Россия в текущем году собрала 1,6 миллиона тонн гречихи против 1,2 миллиона тон в прошлом году, это один из наивысших результатов в истории, сообщил в ходе заседания оперштаба РФ в координационном центре правительства министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
"Гречихи намолочено 1,6 миллиона тонн, что является одним из наивысших результатов для нашей страны", — сказал Патрушев.
Согласно данным Росстата, в 2022 году было собрано 1,222 миллиона тонн гречихи.