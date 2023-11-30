КИШИНЕВ, 30 ноя — ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства Молдавии не может ввести мораторий на начисление пени по кредитам фермерам, но готово обсудить ситуацию с представителями коммерческих банков, заявил глава ведомства Владимир Боля. Словакия расширила эмбарго на украинскую агропродукцию

На прошлой неделе аграрии приехали в молдавскую столицу на тракторах и оставили их на центральной площади города перед зданием правительства. Протестующие фермеры требуют от правительства ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых, а также увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи прошлого года и от падения цен на зерновые. В четверг аграрии возобновили протест.

"Мораторий", предложенный ассоциацией "Сила фермеров", не может быть исполнен ни в какой форме, предложение о перераспределении из Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской среды на 2024 год 500 миллионов леев (28 миллионов долларов — ред.) для компенсации производителям кукурузы и подсолнечника — не что иное, как дискриминация других фермеров", — заявил Боля на брифинге.

Он признал "шаткое положение производителей зерна" и заверил, что министерство ищет правовые пути решения этой проблемы. Боля отметил, что встретится с представителями крупнейших коммерческих банков, чтобы обсудить проблему. Также он хочет узнать, сколько фермеров за последние пять лет стали неплатежеспособными.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев будет оказывать помощь Украине с вывозом зерна в рамках инициативы "коридор солидарности". В сентябре Молдавия и Украина также договорились о продлении срока либерализации грузоперевозок до конца 2025 года, решение было утверждено по итогам заседания совместной молдавско-украинской комиссии по международным автомобильным перевозкам.

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.