ДОНЕЦК, 24 дек — ПРАЙМ. Ежегодный сбор зерновых, зернобобовых и технических культур в ДНР впервые составил более миллиона тонн, об этом РИА Новости рассказал вице-премьер ДНР Артем Крамаренко. Шульгинов назвал стоимость восстановления энергосистем в новых регионах

"В этом году мы впервые собрали более миллиона тонн всех зерновых, зернобобовых и технических культур. Все полевые работы были проведены в срок", — сказал Крамаренко.

Отдельно он отметил увеличение объема посевных площадей и объема посева озимого клина. "Мы засеяли озимый клин, показатель которого выше прошлогоднего почти на 6%. Увеличили объем посевных площадей, сделали хорошую закладку под урожай 2024 года", — добавил вице-премьер региона.