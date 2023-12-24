2023-12-24T15:27:04+03:00
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2023-12-24T15:27:04+03:00
2023
https://1prime.ru/Agriculture/20231224/842654675.html
В ДНР назвали собранный объем зерновых, зернобобовых и технических культур
Сельское хозяйство
Новости
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Ежегодный сбор зерновых, зернобобовых и технических культур в ДНР впервые составил более миллиона тонн, об этом РИА Новости рассказал вице-премьер ДНР Артем Крамаренко. "В этом... ПРАЙМ, 24.12.2023
сельское хозяйство, регионы, экономика, новости, россия, днр, урожай зерновых в днр
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ДОНЕЦК, 24 дек — ПРАЙМ. Ежегодный сбор зерновых, зернобобовых и технических культур в ДНР впервые составил более миллиона тонн, об этом РИА Новости рассказал вице-премьер ДНР Артем Крамаренко.
"В этом году мы впервые собрали более миллиона тонн всех зерновых, зернобобовых и технических культур. Все полевые работы были проведены в срок", — сказал Крамаренко.
Отдельно он отметил увеличение объема посевных площадей и объема посева озимого клина. "Мы засеяли озимый клин, показатель которого выше прошлогоднего почти на 6%. Увеличили объем посевных площадей, сделали хорошую закладку под урожай 2024 года", — добавил вице-премьер региона.