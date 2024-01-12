БЕРЛИН, 12 янв — ПРАЙМ. В городе Нюрнберге днем 12 января прошла многотысячная демонстрация c участием фермеров, прибывших на городскую площадь на более чем 2500 тракторах, сообщает издание Münchner Merkur. Недовольные фермеры встретили Шольца с тракторами и вувузелами

"Тысячи фермеров провели в пятницу в Нюрнберге демонстрацию против планируемой отмены субсидий на сельское хозяйство. По данным полиции, митинг на площади Фольксфестплац насчитывал около 5000 участников", — пишет издание.

Перед началом митинга фермеры совершили автопробег по городу с участием около 2500 тракторов и сельскохозяйственной техники, что привело к затруднению движения. Затем все тракторы выстроились в шеренги на упомянутой площади.

Фермеров поддержал премьер-министр Баварии и глава местной партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зёдер. "Эти меры, принятые в Берлине, должны быть отменены", — подчеркнул он, выступая перед протестующими. По его словам, предложенный правительством компромисс несправедлив и вреден для фермеров. "Недостаточно просто отменить эти меры, необходимы также извинения со стороны федерального правительства", — добавил он.

В декабре немецкое правительство объявило о мерах по экономии бюджета. Предполагалось отменить субсидии на дизельное топливо, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве. После оглашения данных планов германские фермеры начали акции протеста. Среди прочего, разгневанная толпа представителей сельского хозяйства попыталась пробраться к парому, на котором был находящийся в отпуске вице-канцлер Роберт Хабек.

Пару дней спустя представитель правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо эти расходы в качестве компромисса будут сокращаться пошагово, а льготы по налогу на транспортные средства и вовсе останутся в силе. Тем не менее глава союза фермеров Йоахим Руквид анонсировал текущую недельную забастовку, которая завершится в следующий понедельник.