РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 янв — ПРАЙМ. Ситуация с запасом семян в Астраханской области стабильная, на сегодняшний день обеспечено до 70% от общей потребности в семенах ранневысеваемых овощей, сообщает администрация губернатора региона. Европа готова локализовать производство семян в России, заявила Абрамченко

Ранее издание РБК писало, что два крупных региона-производителя овощей — Астраханская и Волгоградская области — столкнулись с проблемой нехватки импортных семян томатов, моркови и лука перед весенней посевной, сложности могут привести к снижению урожая у крупнейшего производителя томатной пасты. В Минсельхозе РФ в субботу отметили, что агропромышленный комплекс страны перед посевной обеспечен семенами овощей открытого грунта на 60%, что соответствует уровню прошлого года, закупка продолжается с акцентом на отечественной селекции. В Минсельхозе Астраханской области информировали, что обеспечено уже до 70% от общей потребности в семенах ранневысеваемых овощей. Сама работа над завозом семян овощных культур продолжается и проводится учетом сроков высева конкретных культур и их сортов и гибридов.

"Ситуация с запасом семенного материала в Астраханской области стабильная. Обеспеченность аграриев материально-техническими ресурсами находится на особом контроле Минсельхоза Астраханской области", — говорится в сообщении.

Отмечается, что регион решает задачу по формированию необходимого для посевной работы запаса семян: обеспечено уже​ до 70% от общей потребности в семенах ранневысеваемых овощей, что соответствует уровню прошлого года. Закупка семенного материала продолжается.

В свою очередь министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области последние три года активно ведет работу с отечественными компаниями, чтобы уменьшить зависимость от иностранных семян и​ популяризировать сорта, выведенные российскими селекционерами.

Из областного бюджета выделены средства на господдержку по возмещению затрат на выращивание семенных посевов овощебахчевых культур и возмещение расходов на регистрацию новых сортов отечественной селекции в Госсорткомиссии в​ размере 80%.