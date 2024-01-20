МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Крупнейший производитель томатов в Астраханской области, АПК "Астраханский", законтрактовал почти все потребности в семенах томатов, к началу посевной ввоз всего необходимого объема будет завершен, сообщил журналистам гендиректор предприятия Михаил Зайцев. Европа готова локализовать производство семян в России, заявила Абрамченко

Два крупных региона-производителя овощей — Астраханская и Волгоградская области — столкнулись с проблемой нехватки импортных семян томатов, моркови и лука перед весенней посевной, сложности могут привести к снижению урожая у крупнейшего производителя томатной пасты, написало в субботу издание РБК: в частности, указывалось, что тяжелая ситуация сложилась у крупнейшего производителя томатов в регионе — предприятия АПК "Астраханский".

Позже в Минсельхозе сообщили, что АПК РФ перед весенней посевной обеспечен семенами овощей открытого грунта на 60%, и закупка продолжается, но акцент делается на отечественной селекции.

"По состоянию на 20 января компанией законтрактовано 87% от потребности в семенах томатов. Работа по завершению контрактации и ввозу продолжается и будет завершена к началу посевной", — сообщил Зайцев, комментируя публиковавшуюся в СМИ информацию по ситуации в с нехваткой семян у предприятия.

По его словам, сложности во взаимодействии с иностранными поставщиками в последнее время объективно существуют, но при этом "Астраханский" проводит постоянную работу по преодолению возможных рисков, и она ведется в тесной координации с региональными властями и Минсельхозом.

"Мы отчетливо понимаем всю ответственность перед российскими потребителями и делаем все возможное для наращивания темпов производства. Идёт активная работа по контрактованию и поставкам всех необходимых составляющих, в том числе семенного материала. Компания выражает уверенность в плановом старте полевых работ сезона 2024", — заключил Зайцев.