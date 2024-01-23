МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Минсельхоз оценивает недостаток кадров в российском агропромышленном комплексе к 2030 году как минимум в 30 тысяч человек, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе 25-го съезда Национального союза производителей молока. Эксперты дали прогноз по дефициту рабочих кадров в России

"К 2030 году мы подсчитали, что примерно 30 тысяч у нас будет недостаток, от 30 до 50 тысяч, в зависимости от того, как считать", — сказал Патрушев, заметив, что увеличившаяся потребность в кадрах стоит сейчас практически для всех отраслей экономики, поэтому сельское хозяйство и АПК не являются исключением.

"Естественно, мы проблемой озадачены, и на разных площадках заявляем, что нам нужны люди. Сейчас мы совместно с Минтрудом разрабатываем методику прогноза потребности в кадрах, причем за основу этого прогноза все-таки берется наша позиция, которая говорит о том, что у нас есть недостаток", — отметил министр.

По его словам, министерство со своей стороны тоже ведет соответствующую работу, работая над усилением престижа профессии в рамках дорожной карты по реализации таких мероприятий. Кроме того, в аграрных вузах по договоренности с Минобрнауки будут вводиться современные специальности по селекции, по генетике сельхозрастений и животных, ведется работа над созданием системы преференций при поступлении в такие вузы из системы среднего профессионального образования. Действует и комплексная программа развития сельских территорий.

"И пока мы, конечно же, не сможем нормально выстраивать работу без привлечения иностранных рабочих, этим мы тоже занимаемся, свои потребности обозначаем, будем эту работу продолжать", — сообщил Патрушев.