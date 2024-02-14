КАЛИНИНГРАД, 14 фев — ПРАЙМ. Пшеницу впервые доставили в Тунис из Калининградской области, груз в 256 тысяч тонн перевозили по морю, рассказала пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. Ливия значительно нарастила закупки российской пшеницы

"Впервые с территории Калининградской области пшеница продовольственная в количестве 26 тысяч тонн экспортирована в Тунисскую Республику судовыми партиями", — сказано в релизе.

Там подчеркивается, что специалисты управления Россельхознадзора перед отправкой продукции провели все необходимые исследования. По результатам досмотра установили, что пшеница полностью соответствует фитосанитарным требованиям Туниса.

Отмечается, что мягкая пшеница и ячмень, поставляемые из России в Тунис, не должны содержать в образцах виды живых насекомых.