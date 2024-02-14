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Пшеницу из Калининградской области впервые отправили в Тунис
Сельское хозяйство
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Пшеницу впервые доставили в Тунис из Калининградской области, груз в 256 тысяч тонн перевозили по морю, рассказала пресс-служба регионального управления Россельхознадзора... ПРАЙМ, 14.02.2024
сельское хозяйство, экономика, новости, калининградская область, пшеница, тунис
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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КАЛИНИНГРАД, 14 фев — ПРАЙМ. Пшеницу впервые доставили в Тунис из Калининградской области, груз в 256 тысяч тонн перевозили по морю, рассказала пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
"Впервые с территории Калининградской области пшеница продовольственная в количестве 26 тысяч тонн экспортирована в Тунисскую Республику судовыми партиями", — сказано в релизе.
Там подчеркивается, что специалисты управления Россельхознадзора перед отправкой продукции провели все необходимые исследования. По результатам досмотра установили, что пшеница полностью соответствует фитосанитарным требованиям Туниса.
Отмечается, что мягкая пшеница и ячмень, поставляемые из России в Тунис, не должны содержать в образцах виды живых насекомых.