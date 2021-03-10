МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Вводить санкции против российских облигаций федерального займа (ОФЗ) бесполезно, поскольку заинтересованные в этих бумагах западные инвесторы уже давно используют схему, позволяющую обойти возможные ограничения, рассказал РИА Новости генеральный директор УК "Спутник – Управление Капиталом" Александр Лосев. ЦБ рассказал, нерезиденты из каких стран больше вкладывались в ОФЗ

Агентство Блумберг ранее в марте сообщило, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных, в частности, против суверенного долга.

"Западные санкции действенны только для евробондов с расчетами в долларах и депозитарным учетом в Euroclear и Clearstream, потому что только в этом случае OFAC (Управление контроля за иностранными активами — ред.) минфина США способен контролировать их выполнение. Вводить санкции против ОФЗ бесполезно, потому что значительная часть западных инвесторов, которых интересуют ОФЗ, покупает не сами ОФЗ, а процентные и валютные свопы, привязанные к доходности ОФЗ и форвардным курсам "доллар-рубль", — объясняет Лосев.

По его словам, такая схема отлажена годами. "Если западным инвесторам запретят покупать ОФЗ напрямую, все средства потекут через посредников, в том числе российских, которые купят ОФЗ и засвопуют", — считает эксперт.

"Поэтому формально доля нерезидентов может снизиться, но на ценовые условия и доходность ОФЗ в конечном итоге это мало повлияет. Гораздо важнее аппетиты Минфина. Если Минфин сократит заимствования и получит дополнительные доходы от нефтегазового сектора, например — а баррель нефти в рублях уже достигает отметок в 5100 рублей, что близко к историческим максимумам, — то сокращение предложения ОФЗ с лихвой компенсирует временно сокращение потока покупателей", — заключил он.

Программа внутренних заимствований РФ на текущий год предполагает привлечение 3,7 триллиона рублей в валовом выражении. Но Минфин допускает её сокращение — это обеспечит сохранение уровня госдолга в ближайшие три года в пределах 20% ВВП, что в свою очередь позволит более гибко реагировать на возможные проблемы, заявил во вторник министр финансов Антон Силуанов.